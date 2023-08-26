التقاوي وتطبيق تكنولوجيات مكافحة التصحر .. مصر وأوزبكستان يبحثان تعزيز التعاون الزراعي

التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع منصور بك كليتشيف سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك في اطار متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه أثناء زيارة رئيس اوزبكستان الأخيرة للقاهرة ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وخلال اللقاء "القصير" أشار إلى الزيارة الرئاسية الأخيرة للرئيس الأوزبكي إلى مصر وتوجيهات الرئيس السيسي بتعزيز التعاون مع أوزبكستان ، وقال إن قطاع الزراعة يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية وقد تلاحظ ذلك من خلال زيادة الصادرات الزراعية المصرية للخارج.

كما أعرب "القصير" عن حرص وزارة الزراعة المصرية على توطيد علاقات التعاون الزراعي بين البلدين في ظل سعي الدولتين لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، ومن بينها المجال الزراعي وخاصة ما يتعلق بالتقاوي وتطبيق تكنولوجيات مكافحة التصحر .

واستعرض "القصير" ما انتهي إليه لقائه مع وزير الزراعة الأوزبكي خلال زيارته لمصر في شهر فبراير الماضي من توصيات تتعلق بضرورة التعاون المشترك في عدد من القضايا التي تهم البلدين مثل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة التبادل التجاري الزراعي بين الجانبين.

وخلال اللقاء قام القصير بالتواصل افتراضيا مع نظيره الاوزبكي حيث تلقى منه دعوة لحضور المنتدى الزراعي عن الامن الغذائي والمقرر عقده في الفترة من ٧-٨ سبتمبر المقبل مؤكدًا على اهمية حضور مصر هذا المنتدى وان ذلك سيكون بمثابة دعم الجانب المصري للجانب الاوزبكي.

كما تطرق الوزيران إلي الحديث عن موضوعات التعاون المشترك مؤكدين علي رغبة الجانبين في تنمية العلاقات الزراعية،

من ناحيته، أعرب السفير عن سعادته بلقاء وزير الزراعة، ورغبة الجانب الاوزبكي توطيد اواصر التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي الذي من شأنه إيجاد الحلول الابتكارية التي تواجه القطاع الزراعي خاصة في مجالات استنباط أصناف من القطن وبنجر السكر المتحملة للملوحة والجفاف، مع امكانية توجيه الدعوة لإيفاد وفداً مصرياً لزيارة أوزبكستان للاطلاع علي التجارب الناجحة في مجال الزراعة.

السفير الاوزبكي أشار كذلك إلى التوجيهات السياسية الأوزبكية في تعزيز التعاون مع مصر في كل المجالات وخاصة قطاع الزراعة لمًا له أهمية قصوى لتحقيق الأمن الغذائي لدي الشعوب.

كمًا تناول النهضة الزراعية التي شهدتها مصر وأن الجانب الأوزبكي يرغب في الاستفادة بالخبرة المصرية في هذا الاطار.

حضر اللقاء د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، ود .سعد موسى المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية.