آجاي يفاجىء سموحة بشكوى .. وفرج عامر: لم نقصر في حقه.. تفاصيل

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تفاصيل جديدة حول اللاعب جونيور أجاي، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “لم نقصر في حق چونيور أجاي وفعلنا كل ما يجب عمله وأكثر واحترمنا التعاقد ونفذنا العقد حرفيا وفوجئنا بغياب اللاعب وتقديم شكوي ضد سموحة”.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تطورات موقف جونيور أجاي نجم الأهلي السابق وسموحة الحالي عقب إصابته منذ فترة طويلة .

سموحة يفسخ عقد أجاي

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن سموحه يرغب في فسخ تعاقده مع اجاي خلال الفترة الحالية ولكن لم يتم الاتفاق بين الطرفين حتي الآن.

وأضاف شوبير أن اجاي فور انضمامه لسموحة أصيب ولكنه لم يقم بالعلاج الطبيعي بشكل سليم مما ادي لتفاقم الإصابة وطول مدة العلاج.