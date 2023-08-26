والدة الشهيد محمد أبو شقرة: دم ولادنا مرحش هدر.. ونفتخر ببلدنا وما حدث فيها

قالت سعاد محمد يوسف، والدة الشهيد محمد أبو شقرة، :" الرئيس السيسي قضى على الإرهاب وعيشنا في أمن وأمان"، معقبة: “ مصر مذكورة في القرآن ودايمًا ربنا هينصرها".



وأضافت والدة الشهيد محمد أبو شقرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم السبت"، :" د م ولادنا مرحش هدر.. وبنفتخر ببلدنا واللي اتعمل فيها"، متابعة: “ محمد كان أصغر اخواته ودايمًا كنت أقوله ربنا يحميك ويخليك لبلدك”.



وتابعت: “أكيد الموضوع بيوجع لكن هو راح فدا بلده وكلنا فدا الوطن ده”، مضيفة: “محمد كان راجل وشهم وجدع وكان فيه كل الصفات الحسنة وكانت عينه وعبادته بلده مصر”.