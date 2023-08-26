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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والدة الشهيد محمد أبو شقرة: دم ولادنا مرحش هدر.. ونفتخر ببلدنا وما حدث فيها

والدة الشهيد محمد
والدة الشهيد محمد أبو شقرة

قالت سعاد محمد يوسف، والدة الشهيد محمد أبو شقرة، :" الرئيس السيسي قضى على الإرهاب وعيشنا في أمن وأمان"، معقبة: “ مصر مذكورة في القرآن ودايمًا ربنا هينصرها".
 

وأضافت والدة الشهيد محمد أبو شقرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم السبت"، :" د م ولادنا مرحش هدر.. وبنفتخر ببلدنا واللي اتعمل فيها"، متابعة: “ محمد كان أصغر اخواته ودايمًا كنت أقوله ربنا يحميك ويخليك لبلدك”.

وتابعت: “أكيد الموضوع بيوجع لكن هو راح فدا بلده وكلنا فدا الوطن ده”، مضيفة: “محمد كان راجل وشهم وجدع وكان فيه كل الصفات الحسنة وكانت عينه وعبادته بلده مصر”.

الشهيد محمد أبو شقرة السيسي الرئيس السيسي الإرهاب مصر

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