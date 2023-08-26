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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية :349.5 مليون جنيه مبيعات مبادرة سند الخير خلال 18 شهراً

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،  تقريرًا حول متابعة مبادرة "سند الخير" التي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى أغسطس 2023، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى في عدد من المحافظات لمواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصرى في الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين خاصة بالقري الأكثر احتياجاً والمناطق الشعبية مع دعم المبادرات الوطنية لتقديم عروض وخصومات على المنتجات المختلفة لمواجهة ارتفاع الأسعار ، مع متابعة التزام التجار بذلك ومواجهة المخالفين .

وأكد اللواء هشام آمنة، إن إقبال المواطنين على شراء السلع المقدمة من خلال مبادرة "سند الخير" كان إقبالاً كبيراً حيث حققت حجم مبيعات منذ انطلاقها وحتى وصولها للأسبوع السبعين بلغ حوالى 349,5 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المبادرة تدعم محدودي الدخل والأسر متوسطة الدخل و توفر السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها في الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً .

وأوضح وزير التنمية المحلية إنه جارى تكثيف عمل مبادرة سند الخير لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الغذائية والوصول اليهم بالمناطق النائية ، مشيراً إلى أن المبادرة تشهد إقبالًا كبيراً من المواطنين على شراء اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة ، حيث بلغ حجم المبيعات من اللحوم ما يقرب من 196,6 مليون جنيه، ثم منتجات البقالة من ( عسل – زبدة – سكر – أرز- زيت .... ) بإجمالي مبيعات 73,7 مليون جنيه ، والدواجن ( فراخ – بط – أوراك دجاج ) إجمالي مبيعات بلغت 39 مليون جنيه.

وأشار اللواء هشام آمنة  إلى أن مبادرة سند الخير حققت نجاحًا كبيرًا في تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط خاصة في المناسبات المختلفة والأعياد ، وذلك من خلال قدرتها على توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية، مما ساهم في خلق مزيد من الاتزان داخل الأسواق بالمحافظات، مشيداً بدور ومشاركة منظمات المجتمع المدني والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة ونصف الجملة في دعم المبادرة ، لتتكامل مع جهود الدولة في مواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصري في الحصول على سلع غذائية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

 

مبادرة سند الخير التنمية المحلية السيسي السلع الغذائية

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