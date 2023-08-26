عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آمنة يوجه مبادرة سند الخير بزيادة المعروض من السلع الأساسية في المحافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن أن مبادرة سند الخير لتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين، تمكنت على مدار الأسبوع السبعين من تحقيق مبيعات بلغت أكثر من 3 ملايين جنيه وطافت خلالها 18 محافظة بعدد 100 سيارة تحمل كافة أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%.

وأشار إلى أنه تم انطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبني سويف بواقع 10 سيارات في كل محافظة من المحافظات المشار إليها.

 

وتابع: طافت 8 سيارات لكل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية ، و٧ سيارات في كلا من محافظتي كفر الشيخ والغربية ، و5 سيارات في كلا من محافظتى أسيوط والبحيرة ، و4 سيارات في كلا من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات في محافظة جنوب سيناء وعدد 2 سيارة لمحافظة أسوان ، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر.

ووجه وزير التنمية المحلية، المسئولون على المبادرة بأن يتم زيادة المعروض من السلع الأساسية وضخ كميات اضافية من اللحوم  على مستوى المراكز والمدن فى كل محافظة لمواجهة ارتفاع الاسعار ، وذلك من خلال سيارات المبادرة التي تجوب المحافظات، لسرعة توفيرها  للمواطنين بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتا إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الاساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين في المحافظات لمواجهة ارتفاع الاسعار وجشع التجار .

وأشاد اللواء هشام آمنة، بالدعم الذى يقدمه  المحافظين و الجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح مبادرة سند الخير واستمرارها في الوصول الى المواطنين وتغطية أكبر قدر من القرى خاصة الأكثر احتياجاً .

هشام امنة التنمية المحلية مبادرة سند الخير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي على صفيح ساخن| أزمة لنجم الفريق مع الإدارة.. وهذا موعد حسم صفقة المهاجم الأجنبي

حلم كولر يتبخر.. الأهلي يفقد صفقة الموسم رسميا

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

في المستشفى.. أفشة يقلق جمهور الأهلي على نجم الفريق| شاهد

مش هتروح المحطة تاني.. حجز تذاكر القطارات عن طريق فوري| تفاصيل

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية : تنفيذ 4595 مشروعًا باستثمارات 16.8 مليار جنيه بالمحافظات

ترشيحاتنا

تقارير: محمد صلاح قد يتخذ خطوة صادمة لإجبار ليفربول على رحيله

شكري ولافروف يتبادلان التهاني بمناسبة بمرور 80 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. الكليات المتاحة لـ علمي

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تزف خبرا سارا للمواطنين

عشرة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. زوجة حمدي الميرغني تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

مفاجأة اللوك الجديد| نجم الأهلي زرع شعر .. كيف أصبح شكله ؟

احم نفسك من مرض السكري باتباع 4 نصائح.. تعرف عليها

من الأجمل ؟ ... أحلام و بوسي شلبي بنفس الفستان| شاهد

فيديو

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

اقتحم المسرح.. رزان جمال تتعرض لموقف صعب بسبب شاب في حفل العسيلى

رسالة شيرين إلى أنغام وظهور أسما شريف منير.. كواليس "ليلة الدموع" و"مهرجان القاهرة"

رقص شيرين عبد الوهاب على "مش بتاعة الكلام ده" من حفلها بالسعودية.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ