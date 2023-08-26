آمنة يوجه مبادرة سند الخير بزيادة المعروض من السلع الأساسية في المحافظات

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن أن مبادرة سند الخير لتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين، تمكنت على مدار الأسبوع السبعين من تحقيق مبيعات بلغت أكثر من 3 ملايين جنيه وطافت خلالها 18 محافظة بعدد 100 سيارة تحمل كافة أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%.

وأشار إلى أنه تم انطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبني سويف بواقع 10 سيارات في كل محافظة من المحافظات المشار إليها.

وتابع: طافت 8 سيارات لكل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية ، و٧ سيارات في كلا من محافظتي كفر الشيخ والغربية ، و5 سيارات في كلا من محافظتى أسيوط والبحيرة ، و4 سيارات في كلا من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات في محافظة جنوب سيناء وعدد 2 سيارة لمحافظة أسوان ، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر.

ووجه وزير التنمية المحلية، المسئولون على المبادرة بأن يتم زيادة المعروض من السلع الأساسية وضخ كميات اضافية من اللحوم على مستوى المراكز والمدن فى كل محافظة لمواجهة ارتفاع الاسعار ، وذلك من خلال سيارات المبادرة التي تجوب المحافظات، لسرعة توفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتا إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الاساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين في المحافظات لمواجهة ارتفاع الاسعار وجشع التجار .

وأشاد اللواء هشام آمنة، بالدعم الذى يقدمه المحافظين و الجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح مبادرة سند الخير واستمرارها في الوصول الى المواطنين وتغطية أكبر قدر من القرى خاصة الأكثر احتياجاً .