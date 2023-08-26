4 فرق من جامعة سوهاج في تصفيات مسابقة شباب الجامعات للبرمجة.. تفاصيل

تحدث حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن تفاصيل مسابقة شباب الجامعات للبرمجة، قائلا: المسابقة اشترك بها طلاب 3 كليات، وهم الهندسة والتعليم والتكنولوجيا والحاسبات والذكاء الإصطناعي.

وأضاف "حسان النعماني" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المسابقة شارك بها أكثر من فريق، ونجحت جامعة سوهاج في الوصول إلى التصفيات من خلال 4 فرق، مؤكدا أن الجامعة دائما ما تشارك في مثل هذه المسابقات.

واسترسل: الدولة تولي الموهوبين والمبدعين اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن الجامعة ترعى الشباب المبدع، وتقدم لهم الدعم والحافز بشكل كبير.