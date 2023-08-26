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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيتور اكس 70 2024.. سيارة SUV صينية بتصميم أنيق ومساحة واسعة

جيتور اكس 70 2024
جيتور اكس 70 2024

هل تبحث عن سيارة SUV جديدة أنيقة وواسعة وذات أنظمة أمان حديثة؟ إذاً عليك إلقاء نظرة على جيتور اكس 70 2024. 

هذه السيارة السيدان الجديدة متوسطة الحجم من العلامة الصينية الشهيرة والتي جاءت بتصميم أنيق صلب ومساحة داخلية واسعة، بالإضافة إلى العديد من أنظمة السلامة والأمان والرفاهية.

 كما أنها تتوفر بأسعار منافسة، مما يجعلها واحدة من أفضل الخيارات المتاحة في الأسواق العربية.

وفي تلك المقالة سوف نتحدث عن مواصفات واسعار جيتور اكس 70 2024 في السعودية.

مواصفات جيتور اكس 70 2024

  • أداء جيتور اكس 70 موديل 2024

أتت جيتور اكس 70 2024 بمحرك قوي سعة 1.5 لتر، 1500 سي سي، بقوة 154 حصان رباعي الاسطوانات، مع عزم للدوران 230 نيوتن/متر، بنظام الدفع الأمامي مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

السرعة القصوي للسيارة: 180 كم/ساعة.
سعة خزان الوقود: 55 لتر.
استهلاك الوقود: تستهلك السيارة 7.3 لتر لكل 100 كم.

  • الشكل الخارجي

سيارة رائعة من حيث المظهر الخارجي، تحتوي على الكثير من التجاويف في جوانب السيارة تجعل من جوانب السيارة رائعة في الشكل، ويحيط بالسيارة بالكامل إطار من البلاستيك الأسود الذي يحمي السيارة من الأسفل، كما يوجد بلاستيك أسود حول المصابيح خاصة مصابيح الضباب، السيارة رياضية من حيث الشكل والأداء، كما يوجد تجاويف صغيرة على غطاء المحرك الأمامي.

مصابيح السيارة متوسطة الحجم يحيط بها شريط من الكروم الذي يضيف لمسة جمالية أثناء الإضاءة النهارية، يتكون المصباح من عدستين يحيط بهم كروم مع عدسة صغيرة اخر المصباح، كما يحيط الكروم بالمصابيح وبالشبكة الأمامية، مصابيح الضباب كبيرة في الحجم مكون من اربع عدسات، تضئ مساحة رؤية كبيرة، مع مرايا جانبية بنفس اللون على حامل مرايا باللون الاسود.

شبك السيارة كبير في الحجم خاصة الشبك الامامي، ويحيط بها الكروم، مع شبكة اصغر في الحجم مكونة من البلاستيك المقوي تساعد السيارة على التهوية بشكل افضل، اماكن عدسات الضباب بلاستيكية باللون الاسود كبيرة في الحجم.

  • أبعاد السيارة

الطول: 4.750 مم.
العرض: 1.910 مم.
الارتفاع: 1.695 مم.
قاعدة العجلات: 2.745 مم.
سعة صندوق السيارة: 1260 لتر.
مقصورة السيارة

تتمتع السيارة بتصميم رائع من الداخل ايضاً، معظم المواد المصنعة من الداخل من البلاستيك، شاشة في وسط المقصورة متوسطة الحجم، مقاعد من الجلد، عداد لقياس كل شئ خاص بالسيارة، ناقل حركة على الطراز الحديث بين المقاعد، فتحات المكيف في أقصى المقصورة من اليمين واليسار، ازرار تحكم بين المقعدين، مخزن بين المقعدين، فتحة تخزين في المقصورة، مجموعة ازرار في كل مكان للتحكم بالسيارة، ازرار التحكم على مقود السيارة بجوانب المقود، مع خامات بلاستيكية عالية الجودة، كما يوجد الكثير من المميزات على إطار القيادة وجوانب السيارة.

أهم عوامل الأمان التي أتت في السيارة

ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق، إنذار لمنع السرقة، مساعد الفرامل BA، قفل الباب التلقائي، مثبتات في الصندوق الخلفي، التحكم الديناميكي للثبات، كاشف التصادم، توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، نظام المساعدة على تسلق التلال، صدمة امتصاص الغاز، ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، عرض مراقبة ضغط الإطارات، التحكم في الجر، إدارة اسطوانة متغير (VCM).

بعض كماليات جيتور اكس 70 2024

قفل مركزي، عرض المعلومات المتعددة، مقاعد جلد، تعديل إمالة المقود، غطاء عازل من الأصوات والحرارة، شبك أمامي لون السيارة، مقابض الباب كروم، أنابيب العادم من الكروم، إغلاق و فتح الصندوق الخلفي إلكترونياً، مقود ذات ضبط أوتوماتيكي، مكيف أوتوماتك، دخول من غير مفتاح، رؤية ليلية، زر بدء التشغيل، تحكم مكيف خلفي، ضوابط الصوت الخلفية، مساحات حساسة للسرعة، مدخل USB، سماعات لاسلكية.

سعر جيتور اكس 70 2024

تم إطلاق جيتور اكس 70 2024 للبيع من فئتين في السعودية وتبدأ بسعر 72,561 ريال سعودي مع إمكانية تمويل الشراء.

 

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