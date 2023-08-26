مبلغ خيالي.. ترك وظيفته وتبدلت حياته في يوم وليلة.. ما القصة؟

فقد رجل وظيفته التي عمل بها لأكثر من ٢٠ عاما ولكن رغم حزنه إلا أنه ربح مبلغ خيالي بعد يوم واحد من ترك الوظيفة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مواطنا يدعى إريك أبوت فقد وظيفته التي عمل بها لمدة 20 عامًا، واعتقد أن حياته على وشك الدمار لكن الأقدار أرسلت رسالة مختلفة تمامًا وحين استيقظ صباح اليوم التالي وجد رسالة بريد إلكتروني تنتظره، وبمجرد تفقدها تبين له فوزه بجائزة يانصيب كبيرة بلغت ربع مليون دولار.

ونقلت صحيفة الديلي ستار عن إريك أبوت قوله: «استيقظت نحو الساعة 5 صباحًا وقررت التحقق من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بي. لقد صدمت عندما صادفت رسالة بريد إلكتروني من اليانصيب تقول إنني فزت في إحدى جولات الفرصة الثانية "من السحب"».

وتابع إريك: "اعتقدت على الفور أنها عملية احتيال، لذا تحققت من موقع اليانصيب الرسمي لمعرفة ما إذا كان اسمي مدرجًا".

وعلى الفور أخبر الرجل المحظوظ والديه بتبدل حظه السريع بين يوم وليلة.