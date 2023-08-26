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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

5 دورات بمركز التنمية المحلية بسقارة يستفيد منها 157 متدربا

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

يواصل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تنفيذ خطته التدريبية لعام 2023/2024 للأسبوع الثالث على التوالي  حيث ينفذ المركز الأسبوع الجاري بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ دورتين جديدتين تنفذان لأول مرة وهي دورة المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية ويتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ويستفيد منها 45 متدرب من العاملين بالمراكز التكنولوجية ، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال أساسيات التحول الرقمي ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات ويستفيد منها 28 متدرباً من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات لكوادر الإدارة المحلية بالمحافظات ، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين وتحديثها ، و الاستفادة من أحدث البرامج الإدارية و التدريبية و التكنولوجية لدعم الخدمات الحكومية بالمحافظات لإحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة تمضي قدماً في توجهها الاستراتيجي نحو بناء إدارة محلية رقمية، مستخدمة ذراعها التدريبي بسقارة لتعزيز خطتها بالارتقاء بمستوى العاملين خاصة بالمراكز التكنولوجية في المحافظات وتدريبهم نحو التحول الرقمي ، وكيفية التعامل مع إتاحة خدمات إلكترونية متعددة ، فضلاً عن تطوير التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع، إيماناً منها باعتبار التقنيات الحديثة بوابة للازدهار الاقتصادي.

وقال وزير التنمية المحلية أن دورة المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية جاءت تماشياً مع توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار والاتجاه نحو التحول الرقمي، مشيراً الى برنامج التنمية المحلية ركز علي تطوير الخدمات الإجرائية المحلية الموجهة للمستثمرين والمواطنين من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات وتطوير المراكز التكنولوجية بكافة مراكز وأحياء المحافظة وربطها معاً وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن المراكز التكنولوجية وتشكيل لجان دائمة لتحسين الخدمات الإجرائية، لافتاً الى أهمية المراكز التكنولوجية فى تغيير النظرة السلبية عن المحليات من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، عبر نظام «الشباك الواحد»


 

الخطة التدريبية للمحليات هشام امنة دورات تدريبية مركز التنمية المحلية

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