آمنة: الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة التراخيص

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل بشكل جاد نحو التحول الرقمى في عمل الإدارة المحلية لتصبح أكثر مواكبة وملائمة ومستجيبة لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية ، فضلاً على تحسين الخدمات الأساسية التى تقدمها المحليات لتضمن حياة كريمة للمواطن .

وأشار الوزير ، إلى دورة تنمية مهارات القيادات في مجال أساسيات التحول الرقمي جاءت نتيجة ثمار التعاون مع وزارة الاتصالات لتحقيق اهدافنا نحو تدريب وبناء قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة وستركز الدورة على كيفية إتاحة كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية، وكيفية إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة كافة الوثائق الحكومية، إضافة الى التعريف بأهمية التحول الرقمي والتى تتمثل في تقديم خدمة ذات جودة عالية، وفى وقت قياسي للمواطن، وتوفير النفقات من خلال تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تقليل الاعتماد على العنصر البشرى.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الأسبوع التدريبي الثالث لمركز التنمية المحلية بسقارة سيتضمن تنفيذ 3 دورات تدريبية أخرى وهى دورة المراكز التكنولوجية وكيفية التعامل والتواصل مع المواطنين والادارات الخلفية وهي نتيجة لتعاون سابق مع الوكالة الالمانية GIZ مع الوزارة ، ودورة تطوير الادارات الهندسية ، ودورة الشئون القانونية ، ويستفيد منهم 84 متدرباً .

وأوضح أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً لمنظومة التدريب خلال خطة 2023/2024، خصوصاً بما يتعلق ببناء قدرات قيادات الإدارة المحلية الحالية والصف الثانى، بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لإستراتيجية مصر 2030.

وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن دورة المراكز التكنولوجية وكيفية التعامل والتواصل مع المواطنين والادارات الخلفية والتي يشهدها الأسبوع التدريبي الثالث لسقارة ستتناول قواعد العمل والتوقعات والتخطيط ومكونات وعناصر الخطط وكيفية وضعها ومتابعة التنفيذ ، وطريقة تحديد الأهداف الصحيحة حسب معايير SMART ، والتحليل الرباعى SWOT ، وإدارة الاداء ومؤشرات تقييم الأداء في خدمة المواطنين، وآلية الرقابة والمتابعة، ومفهوم العميل وخدم العملاء وتقديم خدمة مميزة واحتياجات وانواع العملاء وابرز التحديات في التعامل معهم ، وكيفية تجنب العميل المتحدى وصفاته ، كما ستتضمن الدورة العديد من ورش العمل التطبيقية لتنفيذ العملى لما اكتسبه المتدربون منها .

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وايجاد حياة بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام، ومن هنا تأتى أهمية دورة تطوير الإدارات الهندسية التى ينفذها مركز تدريب سقارة والتى ستركز على رفع وعى العاملين بالمحليات بملامح القانون رقم 119 ، وباب تنظيم أعمال البناء والإجراءات القانونية لإصدار تراخيص البناء والتعامل مع مخالفاتها ، والتخطيط العمرانى بالقانون ، والمتغيرات المكانية وعلاقتها برصد مخالفات البناء ، ومنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ، وقوانين المحال العامة ، والإشغالات والإعلانات .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن دورة الشئون القانونية والتى ستنطلق الاثنين المقبل تتضمن الإرتقاء بقدرات العاملين بإدارات الشئون القانونية في المحافظات لتطبيق قانون 81 بالإدارات القانونية ورفع مهاراتهم في التحقيق الإدارى من مخالفات إدارية ،وماهى سلطة المحقق ، وقواعد وأنواع وقف الموظف من العمل ،وكيفية التحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية ، وإجراءات التقاضي ، وأهم ملامح قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العاملة بالدولة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.