تعرف على تشكيل الجهاز الفني والإداري لفريق طامية

أعلن مجلس إدارة مركز شباب طامية عن التشكيل الرسمى للجهاز الفنى والإدارى والطبي للفريق الأول لكرة القدم، وذلك استعدادا للموسم الجديد.

وجاء التشكيل كالآتى:

رمضان رجب مديرا فنيا

أيمن صابر مدربا عاما

حسام الدخاخنى مدربا مساعدا

محمد ملح مدربا مساعدا

محمود خطاب مدرب حراس مرمى

خلف سيد أخصائي علاج طبيعي

مدحت الغزولي مديرا إداريا

وقرر مركز شباب طامية تعيين رمضان رجب ليتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالموسم القادم 2023/2024.

كما قرر مجلس إدارة مركز شباب طامية تأجيل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد لتقام الجمعة 1 سبتمبر المقبل.

وجاء تأجيل فترة الإعداد بناءً علي رغبة المدير الفنى، وذلك بعد وفاة علي حسن، مدرب حراس المرمى بالفريق، بعد صراع مع مرض السرطان.