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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري ولافروف يتبادلان التهاني بمناسبة بمرور 80 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع نظيره الروسي

قالت سفارة روسيا في القاهرة، اليوم السبت، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية المصري سامح شكري تبادلا رسائل التهنئة بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وأضافت السفارة الروسية بالقاهرة، أن الوزيرين أكدا الطبيعة الودية التقليدية للعلاقات بين روسيا ومصر القائمة على الاحترام المتبادل وعلى المستوى العالي من الشراكة الاستراتيجية التي تم تحقيقها.

وأوضحت السفارة أنه خلال التهنئة تم التشديد على النية على مواصلة الحوار السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية الملحة، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي متعدد الأوجه بين القاهرة وموسكو.

روسيا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سامح شكري السفارة الروسية بالقاهرة موسكو العلاقات المصرية الروسية

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