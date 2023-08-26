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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

100 يوم صحة: تقديم 160 ألف خدمة للمواطنين في المحافظات خلال يوم

صدى البلد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 160 ألفا و408 خدمات، ضمن المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الجمعة 25 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 6 آلاف و441 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 17 ألفا و362 خدمة.

وأضاف أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ921 طفلا، فيما قدمت 21 ألفًا و45 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 281 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و375 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ5 آلاف و704 مواطنين.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 8 آلاف و753 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 5 آلاف و295 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 12 ألفا و525 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 27 ألفا، و635 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 54 ألفا و71 طفلا .

وأضاف أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 47 ألفا و400 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، مع عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

وزير الصحة والسكان يوم صحة الدكتور خالد عبدالغفار مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية خدمات التوعية والتثقيف الصحي

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