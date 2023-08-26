الرسوم المستحقة للحصول علي ترخيص المحال التجارية.. تفاصيل

يمكنك حساب الرسوم المستحقة للحصول علي ترخيص المحال بطريقة بسيطة حيث حدد قانون المحال العامة، قيمة الترخيص طبقا للمساحة والمكان والموقع الموجود به المحل المراد ترخيصه.

ووضع القانون قيمة الرسوم المستحقة للحصول على تراخيص المحال طبقا لمساحة المحال حيث أنه في عواصم المحافظات والمدن الجديدة تكون الرسوم المستحقة في المساحات من 1 الى 15 متر من 2000 جنيها في الترخيص المؤقت و150 للترخيص الدائم حسب نشاط المحل بالاضافة الى رسوم المعاينة والتى لا تتعدى ال1000 جنيها .

وتكون في المساحات من 71 متر الى 90 متر ، 4000 آلاف جنيها سواء ترخيص مؤقت او دائم وفي المساحات اكثر من 91 متر فيكون الرسوم المستحقة للترخيص حوالى 5000 حنيها.

أما المساحات الاكثر من 91 متر في الاماكن المميزة فتكون رسوم الترخيص من 20 الف الي 100 الف جنيها كحد اقصي.

وفي مساحات المحال التي تبدأ من 1 متر الى اكثر من 91 متر يكون رسوم المعاينة لها من 500 جنيها الي 1000 جنيها كحد اقصي وذلك للانشطة بانواعها سواء التى تمثل خطورة او لا تمثل خطورة او للمحال ذات التراخيص السارية الغير مستوفاة للشروط.