استعدادا للدوري.. اليوم| انطلاق المرحلة الثانية من فترة إعداد الفريق البترولى

يستأنف الفريق الأول بنادى إنبى تدريباته اليومية، بملاعب نادى إنبى الكيلو 17، اليوم السبت، وذلك عقب انتهاء معسكره المغلق الأول يوم الأربعاء الماضى، وحصول الفريق على راحة لمدة يومين.

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر المغلق الثانى للفريق يوم الجمعة المقبل، حيث سيخوض الفريق البترولى 7 مباريات ودية، منها مباراتان وديتان يومى الثلاثاء والأربعاء المقبل أمام الإسماعيلى والداخلية، ثم يخوض الفريق 4 وديات داخل المعسكر المغلق، قبل أن يختتم مباراته الودية الأخيرة عقب انتهاء المعسكر.

وكان الفريق البترولى خاض معسكره الأول بالإسكندرية خلال الفترة من 16 وحتى 23 أغسطس، خاض خلالها مباراتين وديتين أمام الترام وسبورتنج.