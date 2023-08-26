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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الغربية: تحصين 230 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

مواشي الغربية
مواشي الغربية

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم  السبت، 230 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية لعام 2023م .

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وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألف و554 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

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وأضاف " أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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