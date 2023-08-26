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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحركات عسكرية لجيش النيجر في نيامي

النيجر
النيجر

شهدت مدينة نيامي عاصمة النيجر، اليوم السبت استنفارا أمنيا وتحركات عسكرية في عدد من المناطق.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن وحدات الجيش النيجري انتشرت في الشوارع الرئيسية للعاصمة نيامي وحول المقار الرسمية. 

يأتي ذلك تزامنا مع ارتفاع حدة التوتر بين النيجر وفرنسا، حيث أعلنت الأخيرة رفضها سحب السفير من نيامي بعد طلب سلطات النيجر مغادرته للبلاد، فيما نفت إعلانها طرد سفراء الولايات المتحدة وألمانيا ونيجيريا.

وتصاعد التوتر في النيجر بعد أحداث 26 يوليو الماضي، حيث احتجز الرئيس المنتخب محمد بازوم في قصره الرئاسي بنيامي، من قبل الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي نصب نفسه رئيسا للمجلس الانتقالي في البلاد.

وتسببت أحداث 26 يوليو في إعلان منظمة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" فرض عقوبات ضد النيجر، إلى جانب التحضير لبدء حملة عسكرية ضدها لإعادة الرئيس بازوم إلى الحكم.

تحركات عسكرية لجيش النيجر في نيامي تحركات عسكرية جيش النيجر

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