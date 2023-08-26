عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 195 كيلو لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالغربية

لحوم فاسده بالغربية
لحوم فاسده بالغربية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، على 195 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة"، مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

txt

وكيل كلية هندسة طنطا يفتتح بطولة الغربية الأولى للناشئين في لعبة الشطرنج

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية.

هدى الملاح تحصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد من جامعة طنطا

 كما تم رصد 195 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر و بيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

أمن الغربية يحرر 313 مخالفة لردع قائدي السيارات والمركبات مروريا

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

إستهلاك الآدمى أسماك مدخنة الادارات البيطريه الدكتور حاتم أنور الطب البيطري الطب البيطري بالغربية الجهات المعنية بمراكز ومدن المحافظة بمراكز المحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

الأهلي على صفيح ساخن| أزمة لنجم الفريق مع الإدارة.. وهذا موعد حسم صفقة المهاجم الأجنبي

حلم كولر يتبخر.. الأهلي يفقد صفقة الموسم رسميا

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

إعلان حرب.. النيجر تعلن حالة التأهب القصوى للقوات المسلحة

الزمالك يفقد السيطرة| نجم الأبيض ينقلب على الفريق.. والمصري يخطف صفقة مدوية من ميت عقبة

مفاجأة اللوك الجديد| نجم الأهلي زرع شعر .. كيف أصبح شكله ؟

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

موضوعات متعلقة

وقف 12 حالة بناء على الأراضي الزراعية في السنطة بالغربية

محافظ الغربية: تشميع 20 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا

رئيس المحلة: تشمييع 7 محلات و12 ورشة مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية

بيطري الغربية: تحصين 230 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

محافظ الغربية يتفقد الطرق والمحاور المرورية الجديدة في طنطا وكفر الزيات

عقب حفل زفافهما بـ 24 ساعة.. جنازة شعبية للعروسين "رامي"و"منار".. صور

توجيه عاجل من النيابة| تطور مثير في وفاة العروسين ضحية السخّان بالغربية

معدّاش يوم على جوازهم | سخّان الحمّام ينهي حياة رامي ومنار بالغربية

ترشيحاتنا

العالم ابتلي بفتن كقطع الليل المظلم.. علي جمعة يكشف عن مرض العصر

تنسيق الجامعات 2023.. جامعة القاهرة تعلن مصروفات الطلاب الوافدين

تنسيق الجامعات 2023.. زراعة القاهرة تعلن شروط الالتحاق ببرنامج اللغة الإنجليزية

بعد فشل صفقة سوزا.. تعليق ساخر من نبيل الحلفاوي| شاهد

استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعات النسيجية.. مطالب عاجلة للغرفة وتحركات لإزالة التعديات

فيديو جديد يكشف المراحل النهائية لتشطيبات محطة قطارات الصعيد قبل الافتتاح.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة عند صعود السلم تشير إلى إصابتك بمرض خطير.. فما هي ؟

ده شعرى مش شعرك| بعد تعرضها للهجوم.. إطلالات مثيرة لابنة شريف منير

سعر فستان منة شلبي في مهرجان القاهرة للدراما| لن تتوقع

سريع الانتشار.. أعراض تميز الإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5

فيديو

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

اقتحم المسرح.. رزان جمال تتعرض لموقف صعب بسبب شاب في حفل العسيلى

رسالة شيرين إلى أنغام وظهور أسما شريف منير.. كواليس "ليلة الدموع" و"مهرجان القاهرة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ