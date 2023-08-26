العالول: عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح استحقاق مهم للغاية

أكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، يوم السبت، على أهمية انعقاد المؤتمر الثامن للحركة، باعتباره استحقاق مهم للغاية.

وقال العالول، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين": "بناء على قرار الرئيس أبو مازن بضرورة عقد المؤتمر بشكل سريع للغاية، من أجل ذلك حُدد موعدًا له في 17 ديسمبر القادم".

وأوضح أن اللجنة التحضيرية خلال الفترة الماضية قامت بالإعداد لعقد المؤتمر، لكن تعثّرت نتيجة الأوضاع الفلسطينية جرّاء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

وأشار إلى أن اجتماعات مكثفة للجنة التحضيرية، واللجان المنبثقة عنها، ستعقد خلال الأيام القادمة، لاستكمال التحضير لعقد المؤتمر بالموعد المُتّفق عليه.

وشدّد على أهمية ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، والعلاقة مع الشارع، والمواطنين، وذلك لمواجهة مخططات الحكومة الإسرائيلية.

وقال: "ذاهبون كذلك نحو مؤتمر واسع للشبيبة الفتحاوية من أجل أن تكون في جاهزية أكثر للمشاركة في التصدي للاحتلال ومخططاته".

وكان المجلس الثوري لحركة "فتح" قرر بالإجماع، الموافقة على المقترح المقدم من الرئيس عباس، بعقد المؤتمر العام الثامن للحركة في 17/12/2023.

جاء ذلك أثناء ختام انعقاد الدورة الـ11 للمجلس الثوري للحركة دورة "الشهيدين اللواء إبراهيم المصري، واللواء قدري أبو بكر، وجميع شهداء شعبنا، والنصر لأسرانا البواسل".