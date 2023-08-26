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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توب جريء.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل رفقة صديقها

صدى البلد

نشرت جنى، ابنى الفنان عمرو دياب، صورا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” رفقة صديقها.


وظهرت ابنة الفنان عمرو دياب، بإطلالة ملفتة، مرتدية توب باللون البني، وبنطلون أوي فريند، اتسم بالستايل الواسع.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.
 

ومن ناحية أخرى، احتل الفنان عمرو دياب صدارة قائمة الأغاني الأعلى استماعا بالوطن العربي عبر تطبيق أنغامي بثلاث أغنيات.
 
وجاءت أغنية يا ليل التي تجمعه بنجله عبد الله في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي، تليها أغنية والله أبدا،في المرتبة الثانية، وجاءت أغنية قولي اسمي في المركز الثالث.

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ابنه الفنان عمرو دياب ابنة عمرو دياب اطلالة ملفته الفنان عمرو دياب جنا ابنة الفنان عمرو دياب

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