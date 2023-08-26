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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل بشأن محاكمة 73 متهما في قضية خلية التجمع

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

قررت الدائرة الثالثة، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل نظر محاكمة 73 متهماُ في القضية رقم 119926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، و627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية التجمع» لـ جلسة 21 أكتوبر.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم عمارة، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

واتهمت النيابة المتهمين في القضية بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 1 مارس 2022، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولإرهابيين بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بشكل مباشر وبوسيلة رقمية وإلكترونية ببيانات ومواد ومعلومات وأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية وأمدوا أعضاء بذات الجماعة.

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