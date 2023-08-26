رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق يتسلم الميدالية الذهبية لجائزة النيل في العلوم

تسلم الدكتور هشام فؤاد علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، شهادة حصوله على جائزة النيل، وكذلك الميدالية الذهبية الخاصة بجائزة النيل في العلوم الأساسية، وذلك في أكاديمية البحث العلمي.

وقد حصل الدكتور هشام فؤاد على هذه الجائزة التي تعد أعلى الجوائز العلمية التي تمنحها الدولة وتمنح لشخصية بارزة في مجاله.

وقد فاز الدكتور هشام فؤاد بالعديد من الجوائز، وهي تشمل جائزتى الدولة التشجيعية والتقديرية ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

ويعتبر الدكتور هشام فؤاد من الرعيل الأول لعلماء الطاقة الذرية في مصر، حيث بدأ عمله عام 1959 وتدرج بالمناصب حتى وصوله لرئاسة الهيئة.

أسس فؤاد مركز المعامل الحارة بأنشاص بهدف تطوير الخبرات المصرية في مجالات معالجة المخلفات المشعة، وكذلك إنتاج النظائر المشعة المستخدمة في مختلف التطبيقات الطبية والصناعية والزراعية والبحوث العلمية.

كما يبرز دوره أيضاً في إدارة وإنشاء مفاعل مصر البحثي الثاني بأنشاص حتى افتتاحه، ويأتى فى مقدمة جيل الرواد بالهيئة المستمرين في العطاء حتى الآن، وقد نشر أكثر من 200 بحث علمي منشور فى المجلات والدوريات العلمية المحلية والعالمية.

وهنأ الدكتور عمرو الحاج، رئيس الهيئة، الدكتور هشام فؤاد بمناسبة تسلمه شهادة وميدالية جائزة النيل.

وصرح بأن فؤاد يمثل النموذج المشرف لعلماء الهيئة الذين شاركوا في بنائها والمستمرين في العطاء العلمي حتى الآن، ويؤكد أصالة المدرسة العلمية لهيئة الطاقة الذرية وتميزها منذ جيل الرواد وحتى الآن.

فيما أوضح الدكتور شريف الجوهري، المتحدث الرسمي للهيئة، أنه سيلي ذلك تكريم فؤاد مع باقي العلماء الحاصلين على جوائز الدولة في احتفال عيد العلم هذا العام.

IMG-20230826-WA0001