رسميا.. كتائب القسام تتبنى عملية حوارة الأخيرة

أعلنت كتائب القسام في الضفة الغربية، الجناح العسكري لحركة حماس ، اليوم السبت، تبنّيها بشكل رسمي عملية حوارة الأخيرة، والتي قُتل فيها مستوطنيْن اثنين.

ونشرت القسام، صورة عبر حسابها على تليجرام مكتوب عليها: "جهادنا مستمر، وعملياتنا لن تتوقف..".