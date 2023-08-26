انقطاع الكهرباء عن مدن في كينيا.. ومطار نيروبي يغرق بالظلام

انقطعت الكهرباء عن الكثير من مناطق كينيا، يومي الجمعة والسبت، بما فيها مطار نيروبي الدولي الذي غرق في الظلام لساعات.

وأعلنت شركة كينيا للكهرباء والإنارة عن "اضطرابات في النظام أدت إلى انقطاع معظم إمدادات الطاقة لمختلف أنحاء البلاد"، اعتبارًا من ليل أمس الجمعة.

وإضافة إلى العاصمة التي يعد سكانها 5 ملايين نسمة، شمل انقطاع الكهرباء في الدولة الواقعة شرق أفريقيا مدن: مومباسا، وكيسومو، وناكورو، وإلدوريت.

وبحلول، ظهر اليوم السبت، قالت الشركة إن الكهرباء عادت إلى معظم المناطق، لكن الكثير من مناطق العاصمة ومومباسا، ثاني أكبر المدن الكينية، لا تزال دون كهرباء.

وفي مطار جومو كينياتا في نيروبي، أحد أكثر المطارات الأفريقية ازدحامًا، قالت سلطة مطارات كينيا إن مولدًا يخدم المباني الرئيسة لم يعمل بعد انقطاع الكهرباء.

وقالت شركة كينيا للكهرباء إن تغذية المطار عادت الساعة الثالثة صباحًا (00,00 ت ج).

ولم تصدر معلومات حول تأثير انقطاع الكهرباء على الرحلات المغادرة والقادمة.

وأعلن وزير النقل، كيبشومبا موركومن، على منصة "إكس"، أنه "لا يوجد عذر يستحق تقديمه، ولا يوجد سبب ليكون مطارنا في الظلام".