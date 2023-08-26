الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة مسيرة عند اقترابها من موسكو .. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز عربي”، فيديو يرصد الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة مسيرة عند اقترابها من موسكو.

وأوضحت أنه تزداد هجمات المسيرات الأوكرانية بشكل شبه يومي على العاصمة الروسية ومنطقة شبه جزيرة القرم آخرها إعلان وزارة الدفاع الروسية إسقاط 42 مسيّرة أوكرانية أمس الجمعة.

وأشارت إلى أنه قالت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت إنها دمرت طائرة مسيرة فوق منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا والتي تتعرض لهجمات متكررة.

وفي وقت سابق أسقط الدفاع الجوي الروسي ليلا طائرة بلا طيار كانت تقترب من موسكو، حسبما قال رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين.