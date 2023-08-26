النشرة الدينية.. فتح باب الطعون على نتائج الدور الثاني بالإعدادية الأزهرية.. روشتة شرعية لعلاج عدم الانتظام في الصلاة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصدها في النشرة الدينية.

فتح باب الطعون على نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية الأزهرية



أعمال ترفع درجات العبد وتزيل خطاياه.. سهلة وبسيطة



العالم ابتلي بفتن كقطع الليل المظلم.. علي جمعة يكشف عن مرض العصر



الإمام الأكبر يستقبل هشام بدر المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي



وزير الأوقاف لمديري إدارات القاهرة : تكثيف الأنشطة الدعوية والقرآنية لأقصى طاقة ممكنة



روشتة شرعية لعلاج عدم الانتظام في الصلاة.. أمين الإفتاء يوضح الخطوات



أفضل دعاء يريح القلب ويهدي النفس.. ردده بيقين بين الأذان والإقامة



الأوقاف تطلق عشرة قوافل دعوية كبرى الجمعة المقبلة



"النبي كما تحدث عن نفسه".. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة

