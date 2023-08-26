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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. فتح باب الطعون على نتائج الدور الثاني بالإعدادية الأزهرية.. روشتة شرعية لعلاج عدم الانتظام في الصلاة

الإمام الأكبر يستقبل
الإمام الأكبر يستقبل هشام بدر المشرف العام على جائزة مصر

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصدها في النشرة الدينية.

فتح باب الطعون على نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية الأزهرية
 

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الإمام الأكبر يستقبل هشام بدر المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي
 

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النشرة الدينية الأخبار الدينية الفتاوى الأوقاف الإمام الاكبر

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