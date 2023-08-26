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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديو مؤثر.. بكاء عز الدين كنعان أثناء تلاوته القرآن قبل استشهاده

صدى البلد

تداولت مواقع التواصل الأجتماعي ،اليوم السبت، فيديو مؤثر لبكاء الشهيد الفلسطيني المشتبك عز الدين كنعان أثناء تلاوته للقرآن ، في مشهد سابق قبل إصابته خلال العدوان الأخير على مخيم جنين.

واستشهد الشاب الفلسطيني عزالدين محمود كنعان ذو الـ 20 عاما من بلدة جبع جنوب جنين، مساء  أمس الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شهر يوليو، واستهدفه قناص من جيش الاحتلال برصاصة في رأسه، خلال توجهه للتبرع بالدم لصالح المصابين برصاص الاحتلال خلال عدوانها أوائل الشهر الماضي على جنين.

ونعت حركة فتح إقليم جنين منطقة الشهيد عبد الله علاونة في جبع الشهيد.

وشيع آلاف المواطنين في محافظة جنين، اليوم السبت، جثمان الشهيد عز الدين محمود كنعان، من بلدة جبع جنوبا، الذي ارتقى إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي.

وانطلقت مسيرة التشييع من مستشفى جنين الحكومي، وجابت شوارع جنين، وصولا إلى مسقط رأسه في جبع، وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر، رافعين جثمان الشهيد على الأكتاف، حيث ألقت عائلة الشهيد نظرة الوداع على جثمانه الطاهر، ومن ثم أديت صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلدة.

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