الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا بتجديد إتفاقية حبوب البحر الأسود

حث مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي روسيا ،اليوم السبت، على تجديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود بعد انسحاب روسيا من الاتفاق الشهر الماضي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إن القيود الروسية على شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود تخلق مشاكل ليس فقط لكييف ولكن للعديد من الدول النامية أيضًا، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقال دومبروفسكيس الموجود في الهند للمشاركة في اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين إن روسيا تستخدم الحبوب كسلاح.

وأكد دومبروفسكيس للصحفيين:'نحن ندعم كل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وتركيا بشأن مبادرة حبوب البحر الأسود'، مضيفا أن الاتحاد يوفر طرقا تجارية بديلة، تسمى أيضا ممرات التضامن، لأوكرانيا من أجل تصدير الحبوب وغيرها من الصادرات.

وتحاول تركيا إقناع موسكو بالعودة إلى الاتفاق الذي توسطت فيه أنقرة والأمم المتحدة قبل عام وانتهى الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس إن روسيا لن تعود إلى الاتفاق إلا إذا أوفى الغرب بالتزاماته تجاه موسكو.

وقال دومبروفسكيس إنه تم حتى الآن تصدير حوالي 45 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات ذات الصلة عبر طرق بديلة عبر بولندا ورومانيا، مما يوفر شريان حياة مهم لأوكرانيا.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، فإن الكتلة استخدمت الطرق البديلة، أو ممرات التضامن، منذ مايو 2022.

أطلقت المفوضية خطة عمل ممرات التضامن لإنشاء طرق لوجستية بديلة عبر السكك الحديدية والطرق والممرات المائية الداخلية.

وقال الاتحاد الأوروبي على موقعه الإلكتروني إن هذه الطرق ساعدت أوكرانيا أيضًا على تصدير أكثر من 36 مليون طن من المنتجات غير الزراعية بما في ذلك خام الحديد والصلب والأتربة والخشب، مما أدى إلى توليد حوالي 33 مليار يورو (35.64 مليار دولار) للمزارعين والشركات الأوكرانية.

وقال دومبروفسكيس إن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا من خلال المساعدات الدفاعية والمالية وغيرها، بهدف رمي 'القوات الروسية خارج الحدود الدولية لأوكرانيا'.

ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن بعض الدول، بما في ذلك الصين والهند، لم تنضم إلى العقوبات الغربية ضد روسيا.

وأضاف أنه في المحادثات الثنائية بين الهند ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، أثار مسؤولو الاتحاد الأوروبي قضية صادرات النفط المكرر الذي تعالجه الهند من النفط الخام الروسي، الأمر الذي أحبط جزئيًا غرض العقوبات.

ومع ذلك، قال إن هذا من غير المرجح أن يؤثر على المحادثات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين الاتحاد الأوروبي والهند.