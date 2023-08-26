عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا بتجديد إتفاقية حبوب البحر الأسود

صدى البلد

حث مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي روسيا ،اليوم السبت، على تجديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود بعد انسحاب روسيا من الاتفاق الشهر الماضي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إن القيود الروسية على شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود تخلق مشاكل ليس فقط لكييف ولكن للعديد من الدول النامية أيضًا، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقال دومبروفسكيس الموجود في الهند للمشاركة في اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين إن روسيا تستخدم الحبوب كسلاح.

وأكد دومبروفسكيس للصحفيين:'نحن ندعم كل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وتركيا بشأن مبادرة حبوب البحر الأسود'، مضيفا أن الاتحاد يوفر طرقا تجارية بديلة، تسمى أيضا ممرات التضامن، لأوكرانيا من أجل تصدير الحبوب وغيرها من الصادرات.

وتحاول تركيا إقناع موسكو بالعودة إلى الاتفاق الذي توسطت فيه أنقرة والأمم المتحدة قبل عام وانتهى الشهر الماضي. 

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس إن روسيا لن تعود إلى الاتفاق إلا إذا أوفى الغرب بالتزاماته تجاه موسكو.

وقال دومبروفسكيس إنه تم حتى الآن تصدير حوالي 45 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات ذات الصلة عبر طرق بديلة عبر بولندا ورومانيا، مما يوفر شريان حياة مهم لأوكرانيا.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، فإن الكتلة استخدمت الطرق البديلة، أو ممرات التضامن، منذ مايو 2022.

أطلقت المفوضية خطة عمل ممرات التضامن لإنشاء طرق لوجستية بديلة عبر السكك الحديدية والطرق والممرات المائية الداخلية.

وقال الاتحاد الأوروبي على موقعه الإلكتروني إن هذه الطرق ساعدت أوكرانيا أيضًا على تصدير أكثر من 36 مليون طن من المنتجات غير الزراعية بما في ذلك خام الحديد والصلب والأتربة والخشب، مما أدى إلى توليد حوالي 33 مليار يورو (35.64 مليار دولار) للمزارعين والشركات الأوكرانية.

وقال دومبروفسكيس إن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا من خلال المساعدات الدفاعية والمالية وغيرها، بهدف رمي 'القوات الروسية خارج الحدود الدولية لأوكرانيا'.

ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن بعض الدول، بما في ذلك الصين والهند، لم تنضم إلى العقوبات الغربية ضد روسيا. 

وأضاف أنه في المحادثات الثنائية بين الهند ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، أثار مسؤولو الاتحاد الأوروبي قضية صادرات النفط المكرر الذي تعالجه الهند من النفط الخام الروسي، الأمر الذي أحبط جزئيًا غرض العقوبات.

ومع ذلك، قال إن هذا من غير المرجح أن يؤثر على المحادثات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين الاتحاد الأوروبي والهند.

الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة الأوكرانية الأوروبية البذور الزيتية الحبوب الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

اعراض المتحور الجديد.. علامات إذا ظهرت عليك اعزل نفسك فورا

الزمالك يفقد السيطرة| نجم الأبيض ينقلب على الفريق.. والمصري يخطف صفقة مدوية من ميت عقبة

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

بعد فشل صفقة سوزا.. تعليق ساخر من نبيل الحلفاوي| شاهد

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

ترشيحاتنا

تصرف شديد الغرابة.. منقذ حمام سباحة يركل شابا من ارتفاع 10 أمتار

روسيا .. توقعات بنمو الاقتصاد 2.5% بحلول نهاية 2023

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا بتجديد إتفاقية حبوب البحر الأسود

ساعدهم في دراستهم.. ممر شرفي من طلاب إعلام الزقازيق تكريما للدكتور محمود عبداللطيف

أغلى 5 سيارات جديدة في السوق المصري

رعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر.. القبض على صاحب فيديو سيارة مدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة بالغنوج.. جديدة وغير تقليدية

شعرك بيقع .. أهم 5 مشكلات تصيب فروة الرأس والطرق الطبية لعلاجها

نشرة المرأة و الصحة.. أمينة شلباية تعلق على إطلالة أسما شريف منير.. سعر فستان منة شلبي بمهرجان القاهرة للدراما

لبلبة تتألق بإطلالة صيفية مبهجة في الساحل الشمالي.. صور

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

اﻟﻤﺰﻳﺪ