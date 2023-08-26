عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد فني: تكريم عادل إمام في مهرجان الدراما لفتة جميلة.. وجائزة الجمهور مبهرة

عادل امام
عادل امام

قال الناقد الفني، أحمد سعد الدين، إن كل ألوان الفنون موجودة في مهرجان العلمين، موضحًا أنه خلال الـ 6 أسابيع منذ بداية المهرجان جرى تقديم كل أنواع الفنون المختلفة، التي تجذب الجمهور، وتلّبي أذواقهم المختلفة، مبينًا أن حفل مهرجان الدراما المصرية لمرور 60 عامًا عليها كان بمنزلة عُرس في نسخته الاستثنائية بحضور جميع النجوم في الوطن العربي.

وأضاف الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن تكريم الفنان عادل إمام، في مهرجان الدراما لفتة جميلة، لافتًا إلى أن لجنة التحكيم هي التي تختار الفائزين، بجانب استفتاء الجمهور، مبينًا أن المهرجان بالأمس شهد تكريمات لنجوم عديدة، وجائزة الجمهور مبهرة.

وتابع سعد الدين، أن مهرجان العلمين شهد عدد كبير من الجمهور خلال إحياء الحفلات المختلفة، التي قد تصل إلى 4 حفلات في اليوم الواحد، مما يعكس مدى التنظيم الجيد للمهرجان، الذي أدى إلى عدم وجود أي حادثة خلال الـ 6 أسابيع منذ بدايته.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

اعراض المتحور الجديد.. علامات إذا ظهرت عليك اعزل نفسك فورا

الزمالك يفقد السيطرة| نجم الأبيض ينقلب على الفريق.. والمصري يخطف صفقة مدوية من ميت عقبة

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

بعد فشل صفقة سوزا.. تعليق ساخر من نبيل الحلفاوي| شاهد

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

ترشيحاتنا

تصرف شديد الغرابة.. منقذ حمام سباحة يركل شابا من ارتفاع 10 أمتار

روسيا .. توقعات بنمو الاقتصاد 2.5% بحلول نهاية 2023

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا بتجديد إتفاقية حبوب البحر الأسود

ساعدهم في دراستهم.. ممر شرفي من طلاب إعلام الزقازيق تكريما للدكتور محمود عبداللطيف

أغلى 5 سيارات جديدة في السوق المصري

رعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر.. القبض على صاحب فيديو سيارة مدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة بالغنوج.. جديدة وغير تقليدية

شعرك بيقع .. أهم 5 مشكلات تصيب فروة الرأس والطرق الطبية لعلاجها

نشرة المرأة و الصحة.. أمينة شلباية تعلق على إطلالة أسما شريف منير.. سعر فستان منة شلبي بمهرجان القاهرة للدراما

لبلبة تتألق بإطلالة صيفية مبهجة في الساحل الشمالي.. صور

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

اﻟﻤﺰﻳﺪ