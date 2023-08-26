ناقد فني: تكريم عادل إمام في مهرجان الدراما لفتة جميلة.. وجائزة الجمهور مبهرة

قال الناقد الفني، أحمد سعد الدين، إن كل ألوان الفنون موجودة في مهرجان العلمين، موضحًا أنه خلال الـ 6 أسابيع منذ بداية المهرجان جرى تقديم كل أنواع الفنون المختلفة، التي تجذب الجمهور، وتلّبي أذواقهم المختلفة، مبينًا أن حفل مهرجان الدراما المصرية لمرور 60 عامًا عليها كان بمنزلة عُرس في نسخته الاستثنائية بحضور جميع النجوم في الوطن العربي.

وأضاف الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن تكريم الفنان عادل إمام، في مهرجان الدراما لفتة جميلة، لافتًا إلى أن لجنة التحكيم هي التي تختار الفائزين، بجانب استفتاء الجمهور، مبينًا أن المهرجان بالأمس شهد تكريمات لنجوم عديدة، وجائزة الجمهور مبهرة.

وتابع سعد الدين، أن مهرجان العلمين شهد عدد كبير من الجمهور خلال إحياء الحفلات المختلفة، التي قد تصل إلى 4 حفلات في اليوم الواحد، مما يعكس مدى التنظيم الجيد للمهرجان، الذي أدى إلى عدم وجود أي حادثة خلال الـ 6 أسابيع منذ بدايته.