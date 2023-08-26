رئيس جامعة سوهاج: الدولة تولى اهتماما كبيرا بالمبتكرين والمبدعين.. فيديو

كشف الدكتور حسن النعماني، رئيس جامعة سوهاج، تفاصيل اشتراك طلاب 3 كليات بجامعة سوهاج، في مسابقة شباب الجامعات للبرمجة وهي: "الهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتعليم والتكنولوجيا"، والمُقامة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، موضحًا أنه جرى تصعيد 4 فرق بالجامعة في تصفيات المسابقة.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن جامعة سوهاج ليست المرة الأولى التي تحوز مراكز متقدمة في مسابقات إبداع وابتكار، مبينًا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكل أجهزة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالمبتكرين، والمبدعين، وتدعمهم بشتى الطرق.

وتابع النعماني أن: طلابنا في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بسوهاج شاركوا من قبل في كثير من المسابقات، ومنهم من حاز على جوائز، والآخرين حصلوا على فرصة عمل في شركات عالمية، بالإضافة إلى أننا عقدنا مؤتمرًا في الكليات الثلاث؛ لاختيار فرق لاستخدام "الروبوت" بإطفاء الحرائق، كما أننا نراعي هؤلاء الشباب، ونحثهم دائمًا على الإبداع والتميز.