أكرم الشافعي: دفع عجلة التصدير وفتح أسواق جديدة أولويات لدى «تجارية الإسماعيلية»

قال أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن دفع عجلة التصدير وفتح أسواق جديدة خلال المرحلة القادمة، من أهم الملفات على مائدة مجلس الغرفة التجارية بالمحافظة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أكرم الشافعي، خلال تصريح صحفي، أن توجيهات القيادة السياسية واضحة، أهمها دفع قاطرة التنمية الاقتصادية، واتخاذ قرارات عاجلة؛ لتنشيط التصدير، وإزالة المعوقات، واستطلاع آراء ومقترحات ممثلي القطاع الخاص والتجار والمصدرين؛ للتعرف على مشاكلهم، وأهم المعوقات، وتحديد روشتة إنقاذ للصادرات المصرية، وإيجاد حلول غير تقليدية.

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إلى أنه يتم العمل على زيادة دعم الصادرات؛ لإعطاء قدرة تنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.