تفاصيل تحول مسابقة رياضية لمقبرة محزنة بمدغشقر

لقي ما لا يقل عن 13 شخصًا مصرعهم وأصيب 80 آخرون إثر تدافع خلال مسابقة رياضية.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، وحدث التدافع في أنتاناناريفو بمدغشقر عند مدخل حفل افتتاح دورة الألعاب الحادية عشرة لجزر المحيط الهندي.

وقع الحادث في ملعب باريا اليوم (25 أغسطس)، حيث ورد أن 10 من المصابين في حالة خطيرة.

ومن المعلوم أن خدمات الطوارئ، بما في ذلك الشرطة، موجودة في مكان الحادث وتم نقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى.

تحول مسابقة رياضية لمقبرة محزنة بمدغشقر

وذكرت فرانس إنفو أن عدة مئات من الأشخاص شاركوا في التدافع، وتفرقت الحشود الآن.

تزعم التقارير أنه بعد عملية فض بطيئة، عاد الناس منذ ذلك الحين لالتقاط الأحذية المفقودة والممتلكات المتساقطة.

ومن المفهوم أن رئيس وزراء مدغشقر، كريستيان نتساي، كان يرافق أسرَّة بعض أولئك الذين وقعوا في الحادث المروع.

وفي الوقت نفسه، داخل الملعب، من المفهوم أن الحفل استمر، حيث طلب رئيس مدغشقر أندري راجولينا من الجماهير الوقوف دقيقة صمت.

تأتي هذه الأخبار بعد أربع سنوات من حدث سحق مروع آخر في البلاد.