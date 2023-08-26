عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: جولات البرهان بالخرطوم إعلان عن المرحلة الأخيرة لإنهاء تمرد الدعم السريع

البرهان
البرهان

قال الكاتب والباحث السوداني مجدي عبد العزيز، إن جولات عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، في الخرطوم إعلان عن المرحلة الأخيرة لإنهاء تمرد الدعم السريع.

 

وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن القوات المسلحة السودانية خلال الفترة الأخيرة تطور من أساليبها في ظل مواجهة تمرد الدعم السريع.

 

وأكد الكاتب والباحث السوداني أن القوات المسلحة كانت تواجه هذا التمرد باستراتيجية واضحة ومتماسكة نتج عنها هذا الاستنزاف الكبير للقوات المتمردة وهذا الخفض الكبير في قوات الميليشيا المتمردة.

وتابع: "قوات الدعم السريع المتمردة تعرضت لعمليات تدمير واسعة وفقدت عناصر وآليات بشكل كبير وواضح".

واستكمل: "قوات الدعم السريع أرادت توصيل أن البرهان مختبئ داخل بدروم في القيادة العامة وهذا أمر غير صحيح والبرهان موجود في مناطق كثيرة ويزور العديد من المواقع".

وأشار إلى أنه يرى جولات البرهان في عدد من المواقع بمثابة إعلان عن نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة في المشهد السوداني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

الزمالك يفقد السيطرة| نجم الأبيض ينقلب على الفريق.. والمصري يخطف صفقة مدوية من ميت عقبة

سأبدأ حياة جديدة.. نجم «إكس فاكتور» يكشف عن نيته لاعتزال الغناء

اعراض المتحور الجديد.. علامات إذا ظهرت عليك اعزل نفسك فورا

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

ترشيحاتنا

مباحثات مع وزير العمل القبرصي.. حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

ثاني سفينة تغادر أوديسا بعد انتهاء صفقة الحبوب

تحذير.. استخدام السجائر الإلكترونية لمدة 30 يومًا يسبب مشاكل خطيرة

حرائق غابات في إسطنبول.. تركيا تحذر من وصول النيران إلى المباني السكنية

دعاء للزوجة المتوفاة .. كلمات الوفاء بين الرجل وزوجته حتى بعد الموت

بيع وشراء العقارات.. منصة جديدة لتداول الوحدات ومقترح حكومي لإنشاء بورصة|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي كساب تفاجئ الجمهور بفقدان مبالغ في وزنها

طريقة عمل كفتة بالغنوج.. جديدة وغير تقليدية

شعرك بيقع .. أهم 5 مشكلات تصيب فروة الرأس والطرق الطبية لعلاجها

نشرة المرأة و الصحة.. أمينة شلباية تعلق على إطلالة أسما شريف منير.. سعر فستان منة شلبي بمهرجان القاهرة للدراما

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ