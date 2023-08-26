قطع المياه عن مدينة قوص وبعض القرى لتعرض خط رئيسى لأعمال تخريب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا ، فى بيان لها منذ قليل، عن قطع مياه الشرب عن مدينة قوص وبعض القرى المحيطة بها، بعد تعرض خط طرد رئيسى لأعمال تخريب.

و أوضح بيان شركة مياه قنا ، بأن قطع مياه الشرب عن مدينة قوص والقرى المحيطة بها ، لتخفيف ضغط الصرف الصحى تجنباً لحدوث طفوحات بكافة أرجاء المدينة والقرى ومحطات الرفع.

و أشار بيان شركة مياه قنا ، إلى أنه جارى السيطرة على الموقف والإصلاح، إعادة ضخ المياه مرة أخرى عقب انتهاء أعمال الإصلاح و إزالة آثار التخريب التى تمت بخط طرد الصرف الصحي.

و أضاف بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا ، بأنه تم توفير سيارات مياه لتلبية احتياجات المواطنين الضرورية، فى المناطق المتضررة من قطع المياه.

و قدمت شركة مياه قنا ، اعتذاراً للمواطنين المتضررين من قطع المياه عن الإجراء المفاجىء، الناتج عن أعمال تخريب أثناء محاولة سرقة محبس بغرفة محابس خط الطرد الرئيسى، وهو ما اضطر الشركة لقطع المياه لتخفيف الضغط وإجراء أعمال الإصلاح.





