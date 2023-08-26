عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن مدينة قوص وبعض القرى لتعرض خط رئيسى لأعمال تخريب

شركة مياه قنا
شركة مياه قنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا ، فى بيان لها منذ قليل، عن قطع مياه الشرب عن مدينة قوص وبعض القرى المحيطة بها، بعد تعرض خط طرد رئيسى لأعمال تخريب.

 

و أوضح بيان شركة مياه قنا ، بأن قطع مياه الشرب عن مدينة قوص والقرى المحيطة بها ، لتخفيف ضغط الصرف الصحى تجنباً لحدوث طفوحات بكافة أرجاء المدينة والقرى ومحطات الرفع.

 

 

صحة قنا: تنفيذ 45 ألف جلسة علاج طبيعى خلال النصف الأول من 2023

و أشار بيان شركة مياه قنا ، إلى أنه جارى السيطرة على الموقف والإصلاح، إعادة ضخ المياه مرة أخرى عقب انتهاء أعمال الإصلاح و إزالة آثار التخريب التى تمت بخط طرد الصرف الصحي.

 

و أضاف بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا ، بأنه تم توفير سيارات مياه لتلبية احتياجات المواطنين الضرورية، فى المناطق المتضررة من قطع المياه.

 

و قدمت شركة مياه قنا ، اعتذاراً للمواطنين المتضررين من قطع المياه عن الإجراء المفاجىء، الناتج عن أعمال تخريب أثناء محاولة سرقة محبس بغرفة محابس خط الطرد الرئيسى، وهو ما اضطر الشركة لقطع المياه لتخفيف الضغط وإجراء أعمال الإصلاح.
 


 

قنا شركة مياه الشرب قطع مياه الشرب مدينة قوص شركة مياه قنا خط طرد الصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

سأبدأ حياة جديدة.. نجم «إكس فاكتور» يكشف عن نيته لاعتزال الغناء

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

الزمالك يفقد السيطرة| نجم الأبيض ينقلب على الفريق.. والمصري يخطف صفقة مدوية من ميت عقبة

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

اعراض المتحور الجديد.. علامات إذا ظهرت عليك اعزل نفسك فورا

ترشيحاتنا

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. التسجيل عبر هذا الرابط

لجنة مكافحة كورونا تحذر من بروتوكول علاج منتشر على السوشيال ميديا| فيديو

أسرار خطيرة في لغز الفراغ بـ الهرم الأكبر.. تفاصيل جديدة

حكم بيع محصول التمر قبل الحصاد .. آراء الفقهاء في المسألة

ظاهرتان جويتان تضربان هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

بشرى سارة.. 625 جنيها منحة دورية لكل أسرة | اعرف الشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتموت الذباب وهتخلي ريحة المنزل حلوة.. طريقة غير متوقعة للقضاء على الحشرات

تحذير.. استخدام السجائر الإلكترونية لمدة 30 يومًا يسبب مشاكل خطيرة

مي كساب تفاجئ الجمهور بفقدان مبالغ في وزنها

طريقة عمل كفتة بالغنوج.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ