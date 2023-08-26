مصدر بالزمالك يوضح حقيقة تقسيط غرامة كهربا

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا حول موافقة اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي على طلب محامي محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، بتقسيط الغرامة الموقعة عليه من قبل "فيفا" لصالح نادي الزمالك.

وأكد المصدر أن اللجنة الثلاثية لم تصدر أي قرار بشأن الموافقة على تقسيط غرامة كهربا، وما يتردد بشأن هذا الأمر عبارة عن اجتهادات شخصية من قبل البعض عبر صفحات السوشيال ميديا.

وأختتم المصدر حديثه أن مسئولي الزمالك حريصون على الحصول على مستحقات النادي كاملة من كهربا ولن يوافقوا على فكرة التقسيط إذا تم عرض الأمر وسيتم تحصيل الغرامة كاملة.

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التراجع عن قراره برحيل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعقد المدير الفني جلسة مع اللاعب في الساعات القليلة الماضية في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة أخطر خلالها المدير الفني اللاعب باستمراره مع الفريق.

ووعد عبد الله جمعة المدير الفني بالالتزام والظهور بمستوى مختلف في الموسم المقبل ليتم غلق ملف رحيل اللاعب عن الزمالك.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر إقامة معسكر داخلى بمصر الجديدة بداية من ٤ سبتمبر المقبل في إطار الاستعداد للموسم الجديد.