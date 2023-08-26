إعلان مفاجئ من أوكرانيا بشأن الدعوة للمفاوضات مع روسيا

أكد ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، أن الدعوة لإجراء مفاوضات فورية مع روسيا يعني الاستعداد للاعتراف بحق المعتدي في الاستمرار بارتكاب الجرائم والانتهاكات دون عقاب.

قال بودولياك عبر منشور في منصة “إكس” إن الجيش الأوكراني يتقدم جنوبًا محققًا بعض النجاح، ويقترب خطوة واحدة من السيطرة على النيران في “الممر البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم”.

وأضاف أن "المخاطر واضحة بالفعل، فجميع خطوط الإمداد الروسية، بما في ذلك السكك الحديدية، على المحك. وهذا يعني شيئا واحدًا: الجيش الروسي على وشك فقدان مواقعه الاستراتيجية”.

وتوقع زيادة طفيفة في المبادرات الدبلوماسية من المسؤولين الروس، وربما حتى المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار أو حظر الأسلحة.

وفي الوقت نفسه، لفت بودولياك إلى أن الدعاية الروسية قد تكثف جهودها لتقويض معنويات أوكرانيا، بهدف غرس الشعور باليأس بين الشعب الأوكراني.