رئيس نادي عثماسون يتابع سير اختبارت لاعبي الفريق الأول والناشئين

قام المهندس مبارك منصور مبارك رئيس مجلس إدارة نادي عثماسون الرياضي بحضور اختبارات لاعبي الفريق الأول والناشئين للنادي والمقامة بملاعب مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية حيث تم إعادة تقييم أعداد كبيرة من اللاعبين والناشئين الذين تم اجتيازهم الاختبارات الأولية.

من جانبه صرح المهندس مبارك منصور ان هذا الحراك الرياضي المقام الان ليس في محافظة الإسماعيلية وجميع مركزها فحسب بل في جميع محافظات القناة و سيناء والشرقية، لافتا إلي انه يهدف في الأساس الي حث الشباب المصري الواعد علي ممارسة الرياضة والتي بدورها تسمو بها الأخلاق ونشر روح التنافس المحمود وتعمق الانتماء الوطني لهذا الجيل أبناء الوطن.

كما تهدف لإنشاء فريق رياضي كببر يلعب باسم بلد عشق شعبها وتنفس كرة قدم.

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