مانشستر يونايتد يقلب تأخره أمام نوتنجهام لفوز بثلاثية في الدوري الإنجليزي

قلب مانشستر يونايتد تأخره أمام ضيفه نوتنجهام فورست، لفوز صعب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح النيجيري تايو أيونيي التسجيل لـ نوتنجهام في الدقيقة الثانية من هجمة مرتدة رائعة، أعقبه زميله بولي بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة.

وقلص الدنماركي كريستيان إريكسن الفارق لـ مانشستر يونايتد بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة السابعة عشرة من منابعة لتمريرة راشفورد.

واستطاع البرازيلي كاسيميرو تسجيل هدف التعادل لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 53، من متابعة لرأسية برونو فيرنانديز.

ولعب نوتنجهام منقوص العدد منذ الدقيقة 67 بعد تحصل وورال على البطاقة الحمراء لعركلته برونو فيرنانديز.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لـ مانشستر يونايتد تحصل عليها راشفورد، ليتولى برونو مهمة تنفيذها بنجاح في الدقيقة 76، مسجلًا ثالث أهداف فريقه، مانحًا إياهم الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد لـ 6 نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد نوتنجهام عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: آيرون وان بيساكا - رافاييل فاران - ليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - كريستيان إيريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال

وكان مانشستر يونايتد قد خسر في الجولة الماضية أمام توتنهام بثنائية نظيفة.