يضم علماء مصريين.. عزة مصطفى: الجامعة البريطانية بها مجلس أمناء عالمي

أشادت الإعلامية عزة مصطفى، بالجامعة البريطانية في مصر، قائلة:" الجامعة البريطانية واحدة من أهم واكبر الجامعات في مصر ".

وقالت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الجامعة البريطانية بها مجلس أمناء عالمي يضم عدد كبير من العلماء المصريين والأجانب مثل السير مجدي يعقوب وفاروق الباز".

وأضاف عزة مصطفى :" الجامعة البريطانية تمنح خريجها شهادات ثنائية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والجامعات الأجنبية الشريكة للجامعة البريطانية ".

وتابعت عزة مصطفى :" الجامعة البريطانية تتيح لطلابها فرصة لدراسة فصل دراسي بالخارج في الجامعات الشريكة الأجنبية ".

واكملت عزة مصطفى :" الجامعة البريطانية تطبق نظام التعليم البريطاني ".