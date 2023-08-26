قافلة بيطرية مجانية لعلاج موشى صغار المزارعين في وادى النطرون

أكد د. محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي أن معهد التناسليات الحيوانية وبالإشتراك مع مديرية الطب البيطري بالبحيرة وإدارة وادي النطرون البيطرية ومراقبه الإنطلاق للتنمية والتعاون تم تنظيم الحمله القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية الإرشادية بالمجان ضمن مبادرة حياة كريمة في قرى استصلاح الأراضى بوادي النطرون حيث قامت القافلة بفحص وعلاج مواشي صغار المربين مجانا.

يأتي ذلك في اطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة التى اطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة المواطنين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاهتمام بالقوافل البيطرية لعلاج مواشي صغار المربين.