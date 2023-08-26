أرملة العميد ساطع النعماني: اللي استشهدوا ضحوا بحياتهم عشان مصر تبقى مستقرة| فيديو

خصصت الإعلامية لبنى عسل٫ فقرة من برنامج “الحياة اليوم”٫ المُذاع عبر فضائية “الحياة” للحديث عن رؤية أسر الشهداء لما تحقق من إنجازات على مدار السنوات الماضية.

وقالت السيدة شيرين عزازي٫ أرملة الشهيد العميد "ساطع النعماني”٫ : “الشهداء رووا الأرض بدمائهم من أجل مصر”٫ مشيرة إلى أن: “الدعم الذي قدمه الرئيس السيسي لأسر الشهداء كبير جدا”.

وأشارت إلى أ،: “مصر ضحت كتير، لكن هنوصل، طول ما إحنا إيدينا في إيد بعض، وطول ما إحنا بنبني مش بنهد”٫ مضيفه: “اللي استشهدوا، ضحوا بحياتهم، عشان كل ولاد مصر يلاقوا بلد مستقرة”.



وتابعت: “مصر مرت بمحن كتير، ولكن وقفت بأولادها، ولازم نشجع بعض لغاية ما نوقف على رجلنا، ومصر مرت بأمور صعبة”٫ مضيفة: “الدولة تسير بخطوات ثابتة، ودفعنا ثمنا كبيرا فيما تحققه مصر”.

