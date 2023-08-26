هجوم حاد من المستوطنين على الفلسطينين بقرية المزرعة الغربية في رام الله

قام مستوطنون إسرائليون، مساء اليوم السبت، بمهاجمة الفلسطنين في قرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله.

وصرحت مصادر أمنية فلسطينية ، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مجموعة من المستوطنين الإسرائلين، قاموا بإقتحام منطقة "نعلان" في قرية المزرعة الغربية، وهاجموا المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ويشار إلى أن المستوطنين يقتحمون المنطقة المذكورة بشكل مستمر، ويعتدون على المواطنين المتواجدين في أراضيهم ويحاولون استفزازهم.

كما فر المستوطنون الإسرائيلون من أطراف بلدة قصرة جنوب شرق نابلس، مساء اليوم السبت؛ بعدما تصدي الشباب الفلسطيني لهم.

وهاجم عشرات المستوطنين، بلدة قصرة، جنوب محافظة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وصرحت مصادر فلسطينية في بلدة قصرة، بأن عشرات المستوطنين من بؤرة “يش كودش” المقامة على أراضي الفلسطينيين، هاجموا المنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

وأضافت المصادر ذاتها، أن أهالي البلدة تصدوا للمستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان.