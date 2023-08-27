سائق مزيف.. أمريكية تنجو من الخطف بأعجوبة

تمكنت امرأة، قيل إنها اختطفت من قبل سائق مزيف لشركة أوبر، من الهروب بإرسال رسالة تقشعر لها الأبدان إلى شخص غريب.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، يعتقد أن المرأة تم اصطحابها بواسطة سيارة هوندا صباح الاثنين الماضي قبل أن يتم الإبلاغ عن اختفائها.

ومع ذلك، فقد توصلت إلى فكرة ماكرة لإنقاذ نفسها عندما دخلت متجر شيفرون في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة، وسلمت مذكرة إلى العميل في حوالي الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء (22 أغسطس).

امرأة تنجو من الخطف بأعجوبة من قبل سائق اوبر مزيف

وجاء في الرسالة "المساعدة اتصل بالرقم 911 شاحنة هوندا الزرقاء... متجهة نحو كينجمان لاس فيجاس".

وقال مكتب عمدة مقاطعة يافاباي إن عامل المتجر اتصل على الفور بالشرطة التي هرعت إلى مكان الحادث.

وقال مكتب الشريف: "أبلغ العميل أن الشاحنة غادرت للتو باتجاه الغرب على الطريق السريع I-40، وقدم أوصافًا لملابس المرأة والرجل الذي كانت تسافر معه".

وسرعان ما حدد الضباط مكان الشاحنة وألقوا القبض على جاكوب ويلهويت، 41 عامًا، الذي تم تحديده سابقًا كشخص محل اهتمام بعد اختطاف المرأة المزعوم في البداية.