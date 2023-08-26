52 سنة.. عجوز عايز يلعب مع المنتخب كرة قدم .. تفاصيل

تنظر محكمة القضاء الإداري غدا أولى جلسات الدعوى المقامة من أيمن عبد الستار صاحب ال 52 عاما، وطالب فيها بالمشاركة مع المنتخب المصرى لكرة القدم فى مبارياتها الودية.

حملت الدعوى رقم 70596 شق عاجل الجمعيات والاتحادات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب، عدا ما تختص به دائرة أخرى، ضد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وطالب أيمن دوام بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع وبصفة مستعجلة الزامه بصفته بعرضه على المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم البرتغالي روي فيتوريا، وجهازه الفني المعاون، على أن يكون العرض من خلال فترة معاشه لا تقل عن عشرة أيام يقضيها الطالب مع المنتخب الأول، أو حتى منفردا وتجربته بإشراكه في مباراة ودية يمكن الحكم على مستواه.

وأضاف مقيم الدعوى أن يكون ذلك بحضور لجنة فنية ثلاثية مكونة من خبراء كرة القدم في مصر مثل: طه إسماعيل، ومحسن صالح المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وحسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ويتكفل الاتحاد المصري لكرة القدم بحضورهم وإلزام المعلن إليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة