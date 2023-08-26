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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكتب رئيس النيجر في باريس يكشف عن مفاجأة حول استقالته

رئيس النيجر المعزول
رئيس النيجر المعزول محمد بازوم

نفى مكتب رئيس النيجر المعزول، في باريس، في اتصال مع شبكة “العربية”، عزم رئيس النيجر محمد بازوم، تقديم استقالته.

كما أكد  مكتب رئيس النيجر المعزول في باريس، أن الرئيس بازوم هو الرئيس الشرعي والمنتخب ولن يستقيل من منصبه.

وشهدت مدينة نيامي عاصمة النيجر، اليوم السبت، استنفارا أمنيا وتحركات عسكرية في عدد من المناطق.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن وحدات جيش النيجر انتشرت في الشوارع الرئيسية للعاصمة نيامي وحول المقار الرسمية.

يأتي ذلك تزامنا مع ارتفاع حدة التوتر بين النيجر وفرنسا، حيث أعلنت الأخيرة رفضها سحب السفير من نيامي بعد طلب سلطات النيجر مغادرته للبلاد، فيما نفت إعلانها طرد سفراء الولايات المتحدة وألمانيا ونيجيريا.

“العربية الرئيس الشرعي الجيش النيجري الرئيس بازوم الرسمية الشوارع الرئيسية

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