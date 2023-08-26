خلال التدريب.. مصرع 3 طيارين أوكرانيين بعد حادث تصادم في الجو

قالت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، اليوم السبت، إن ثلاثة طيارين أوكرانيين لقوا حتفهم؛ بعد اصطدام طائرتي تدريب من طراز L-39 فوق منطقة غرب العاصمة.

وأوضح الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي يعول على التدريب السريع للطواقم الأوكرانية للطيران بما يصل إلى 61 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 التي وعد بها حلفاؤه الغربيون، إن الرجال الثلاثة بينهم أندريه بيلتشيكوف، 'ضابط أوكراني، أحد أولئك الذين ساعدوا دولتنا بشكل كبير'.

وأضاف في خطابه المسائي بالفيديو أن التحقيق مستمر. وأن 'من السابق لأوانه مناقشة التفاصيل، ولكن بالتأكيد سيتم توضيح كل الظروف'.

وقالت القوات الجوية إن الحادث وقع في منطقة جيتومير بوسط أوكرانيا.

وأضافت أن بيلتشيكوف، الذي استخدم إشارة النداء 'عصير'، أصبح معروفا بعد إجراء مقابلات عديدة مع وسائل الإعلام الدولية.

وكتبت القوات الجوية على تطبيق تليجرام: 'نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا. هذه خسارة مؤلمة وغير قابلة للتعويض لنا جميعا'.

وقدم زيلينسكي تعازيه لعائلات الطيارين وأضاف: 'أوكرانيا لن تنسى أبدًا أي شخص دافع عن سماء أوكرانيا الحرة'.