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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في تحدٍّ لروسيا وفرنسا.. الصين تسعي لبيع أسلحة لغرب إفريقيا

صدى البلد

افتتحت شركة نورينكو، أكبر منتج للأسلحة في الصين - وسابع أكبر مورد للمعدات العسكرية على مستوى العالم - مكتب مبيعات جديد في السنغال، وفقًا لتقرير صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، التي أكدت أن الشركة لديها بالفعل مكاتب في نيجيريا وأنجولا وجنوب إفريقيا.

 

وبحسب ما نشرته فرنس 24، تخطط بكين أيضًا لإنشاء مكاتب في مالي وساحل العاج مع وجود فعلي لصيانة وإصلاح وتجديد المركبات والمعدات العسكرية. 

 

وتم الإبلاغ عن وصول عملاق الأسلحة إلى الأراضي السنغالية في وسائل الإعلام الصينية، باعتباره تقدمًا للنفوذ الصيني في غرب إفريقيا وتحديًا للنفوذ الحالي لروسيا وفرنسا.

 

جدير بالذكر إن البلدان التي تبدو الآن في مرمى اهتمام الصين مثل السنغال، وساحل العاج، ومالي، كلها ناطقة بالفرنسية، وكانت باعتبارها مستعمرات سابقة، تقع تاريخياً تحت دائرة النفوذ الفرنسي. وفي السنغال وساحل العاج، لا تزال فرنسا أكبر مزود للأسلحة.

 

قال دانيلو ديلي فاف، المتخصص في الأمن الصيني لموقع فرنس 24، إن "الصين تركز دائمًا على شرق ووسط إفريقيا، مع مستوى أقل في غرب إفريقيا، حيث شكل حاجز اللغة أحد أسباب الإنتشار الموسع. 

 

وأضاف ديلي فاف إنه في غرب أفريقيا على وجه الخصوص، تتزايد الجهود الصينية لدخول السوق حيثما ترى بكين تدهورا في النفوذ الفرنسي وتأثير العقوبات الدولية على التجارة الروسية. 

 

قال لوك باتي، المتخصص في العلاقات الاقتصادية الصينية في المعهد الدنماركي للدراسات الدولية، إن وصول شركة نورينكو إلى السنغال يظهر أن الشركات الصينية انتهازية للغاية وقادرة على سد الفجوات التنافسية.

 

على الرغم من إظهار الوحدة بين بكين وموسكو منذ بداية الحرب في أوكرانيا، يبدو أن الصين ليس لديها أي مخاوف بشأن الدخول في منافسة مباشرة مع حليفتها الروسية على سوق الأسلحة في غرب أفريقيا. حيث تعد بكين الآن ثالث أكبر مستورد للأسلحة في أفريقيا، بعد روسيا والولايات المتحدة.

 

قالت وسائل الإعلام الحكومية الصينية إن التوسع المادي في غرب إفريقيا يجسد الرغبة المتزايدة بين المجمع الصناعي العسكري الصيني ليس فقط لبيع الأسلحة في إفريقيا ولكن كمثال على طموحات بكين لتعاون أمني أوسع مع الدول الإفريقية.

 

قال إيرل كونتيه مورجان، المتخصص في العلاقات الصينية الأفريقية بجامعة جنوب فلوريدا، إن مكتب مبيعات نورينكو في السنغال هو وسيلة للشركة للتأكيد للسوق بأنها جادة في بيع المزيد من الأسلحة إلى أفريقيا. 

 

سيساعد الفريق الدائم الصين على تقديم خدمة ما بعد البيع التي يمكن أن تعزز العلاقات التجارية وتسمح لشركة نورينكو بتقديم حلول تجارية مناسبة للمناخات السياسية المتطورة - مع السماح للشركة أيضًا بمتابعة الأحداث على أرض الواقع في السنغال والدول المجاورة عن كثب.

 

مع احتمال أن تعرقل العقوبات الدولية الجهود الروسية لتوسيع مبيعات الأسلحة إلى أفريقيا وارتفاع الثقة في بكين، فقد يكون موردو الأسلحة الصينيون على استعداد لدخول - وربما السيطرة - على أسواق جديدة في جميع أنحاء القارة.

 

اشترت جمهورية الكونغو الديمقراطية طائرات بدون طيار من الصين في فبراير 2023، وأشار المحللون إلى أن المشتريات الأفريقية من الطائرات المقاتلة الصينية آخذة في الازدياد.

 

كما أدى تطور أهداف بكين في أفريقيا إلى تحفيز ريادة الأعمال بين شركات الأسلحة الصينية. على سبيل المثال، سهلت مبيعات الأسلحة إلى السودان ونيجيريا وصول الصين إلى احتياطيات النفط الهائلة في البلدين. لكن يبدو أن الصين الآن تتطلع إلى مبادلة الأسلحة بالنفوذ.

فرنسا الصين إفريقيا روسيا اسلحة

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