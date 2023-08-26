بعد خطفه بأيام .. العثور على جثة طفل ملقاة في رشاح بالقليوبية

تكثف مباحث القليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل ملقاة في رشاح بعد اختطافه من أمام منزله بقرية جزيرة النجدي التابعة لمركز قليوب وتم نقل الجثة إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا من إدارة شرطة النجده بالعثور علي جثة طفل ملقاة بأحد الرشاحات بدائرة مركز شرطة قليوب في محافظة القليوبية.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص بين وجود جثه طفل عمره ٧ سنوات.



وتوصلت التحريات أن الطفل مبلغ باختطافه من أمام منزله بقريه جزيرة النجدي التابعة لمركز قليوب حيث اختطفه سيدتين داخل مركبة توك توك.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة كما تكثف الجهود لضبط المتهمين.