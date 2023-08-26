بحجة ملكيتها لأموات.. رئيس أوغندا يحظر استيراد الملابس المستعملة

حظر الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني استيراد الملابس المستعملة إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، قائلا إن ذلك يخنق تطوير صناعات النسيج المحلية وأن الملابس مملوكة لغربيين متوفين.

مثل معظم البلدان الأفريقية، تستورد أوغندا تقليديا كميات كبيرة من الملابس المستعملة، والتي يفضلها بعض المستهلكين لأنها منخفضة التكلفة.

لكن المصنعين المحليين يشكون من أن إغراق السوق بالملابس المستعملة يؤدي إلى إغراق السوق، مما يقوض قدرة أوغندا على تسلق سلسلة القيمة في صناعة القطن والنسيج.

وقال موسيفيني يوم الجمعة 'إنها مخصصة للموتى. عندما يموت شخص أبيض، يجمعون ملابسه ويرسلونها إلى أفريقيا'.

ووفقاً لمنظمة أوكسفام، وهي مؤسسة خيرية بريطانية، فإن ما لا يقل عن 70% من الملابس التي يتم التبرع بها للجمعيات الخيرية في أوروبا والولايات المتحدة ينتهي بها الأمر في أفريقيا. ولم تتمكن رويترز من التأكد على الفور من نسبة الملابس المتبرع بها التي جاءت من أشخاص ماتوا.

وقال موسيفيني في حفل افتتاح تسعة مصانع في مجمع مبالي الصناعي الصيني-الأوغندي في مدينة مبالي 'لدينا هنا أشخاص ينتجون ملابس جديدة لكنهم لا يستطيعون التسلل إلى السوق'.

تعد أوغندا منتجًا كبيرًا للقطن، لكن يتم تصدير الكثير منه في شكل شبه معالج، حيث تتراوح قيمة صادراتها من القطن بين 26-76 مليون دولار سنويًا في العقد المنتهي عام 2022، وفقًا للبنك المركزي الأوغندي.

ووافقت مجموعة شرق أفريقيا، وهي تجمع اقتصادي إقليمي تضم أوغندا عضوا فيه، في عام 2016 على فرض حظر كامل على واردات الملابس المستعملة بحلول عام 2019، لكن رواندا كانت الدولة الوحيدة التي سنت هذا الحظر.

ونتيجة لذلك، علقت الولايات المتحدة في عام 2018 حق رواندا في تصدير الملابس المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة، وهي إحدى فوائد قانون النمو والفرص في أفريقيا المعفى من الرسوم الجمركية والحصص (أغوا).

ولم ترد السفارة الأمريكية في كمبالا على الفور على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

وقال موسيفيني إن الحظر سيمتد أيضا إلى عدادات الكهرباء والكابلات الكهربائية، قائلا إنه ينبغي شراؤها من المصانع في أوغندا.