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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ندعم ترشحه لولاية جديدة.. حزب المؤتمر: نثق في رؤية الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كشف رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أسباب دعم وتأييد الحزب لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.

كاتبة صحفية: أؤيد ترشيح الرئيس السيسي لفترة ثالثة لدعم وتمكين المرأة

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وقال رضا فرحات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن الحزب يؤيد الرئيس السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية لولاية ثالثة".

 

وأضاف رضا فرحات:" نثق بشكل كامل في رؤية الرئيس السيسي، خاصة بعد دوره الكبير في إنقاذ مصر من جماعة الإخوان الإرهابية ".

 

وتابع رضا فرحات:" تمت الموافقة بالإجماع على دعم ترشيح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة ".

 

وأكمل رضا فرحات:" الحزب داعم رئيسي لإنقاذ الدولة المصرية والحفاظ على وحدة ومقدرات الدولة المصرية ضد الحملات الممنهجة لهدم الدولة"، مضيفا:" مصر مستهدفة".

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