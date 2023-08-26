ندعم ترشحه لولاية جديدة.. حزب المؤتمر: نثق في رؤية الرئيس السيسي

كشف رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أسباب دعم وتأييد الحزب لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.

وقال رضا فرحات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن الحزب يؤيد الرئيس السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية لولاية ثالثة".

وأضاف رضا فرحات:" نثق بشكل كامل في رؤية الرئيس السيسي، خاصة بعد دوره الكبير في إنقاذ مصر من جماعة الإخوان الإرهابية ".

وتابع رضا فرحات:" تمت الموافقة بالإجماع على دعم ترشيح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة ".

وأكمل رضا فرحات:" الحزب داعم رئيسي لإنقاذ الدولة المصرية والحفاظ على وحدة ومقدرات الدولة المصرية ضد الحملات الممنهجة لهدم الدولة"، مضيفا:" مصر مستهدفة".